El encarecimiento del precio de la vivienda en España ha llevado a un aumento significativo del hacinamiento en los hogares. Según un informe publicado por CGT, basado en datos del INE y Eurostat, la tasa de hacinamiento ha crecido un 73% en la última década, alcanzando máximos históricos. Actualmente, el 9,5% de la población vive en hogares que no cuentan con suficientes habitaciones para sus residentes.

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El informe destaca que quienes viven de alquiler, la población extranjera, las personas con bajos recursos y los jóvenes son los grupos más afectados por esta situación. En 2015, la tasa de hacinamiento era del 5,5%, lo que muestra un incremento considerable en los últimos años.

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Comunidades autónomas más afectadas

Por comunidades autónomas, Canarias, Cataluña y Baleares presentan las mayores tasas de hacinamiento, con un 16,3%, 13,1% y 11,4% respectivamente. En contraste, Cantabria, La Rioja y el País Vasco tienen las tasas más bajas, con un 4%, 4,5% y 4,7% respectivamente.

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El informe de CGT subraya que el aumento del precio de la vivienda y la inflación han contribuido al incremento del hacinamiento, lo que afecta negativamente la calidad de vida de las personas. La falta de espacio y privacidad puede deteriorar el bienestar y la salud mental de los afectados.

Impacto en diferentes grupos sociales

El hacinamiento es más prevalente entre los inquilinos, con un 20,5% viviendo en condiciones de superpoblación, en comparación con el 7,8% de quienes tienen una hipoteca y el 5,6% de los propietarios con la vivienda pagada. La población extranjera y los jóvenes también enfrentan mayores tasas de hacinamiento, con un 19,3% y un 16% respectivamente.

Además, el 17,9% de las personas bajo el umbral de la pobreza vive en hogares superpoblados. El informe señala que muchas parejas se ven obligadas a convivir tras una separación debido a la dificultad de encontrar una nueva vivienda, y que el encarecimiento de la vida está forzando a la población a reducir su consumo y calidad de vida.

CGT reclama medidas para reducir el coste de la vivienda y proteger los salarios frente a la inflación, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los afectados por el hacinamiento.