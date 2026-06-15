Madrid.– El sector médico arranca este lunes la quinta y última semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco. La jornada comienza con el plato fuerte de las movilizaciones: una concentración central frente al Ministerio de Sanidad a las 12:00 horas, bajo el lema «No más maltrato a pacientes y profesionales».

Esta protesta culmina una campaña de movilizaciones que arrancó el pasado mes de febrero y que, según los sindicatos, se reanudará en septiembre tras una tregua veraniega para no sobrecargar aún más a las plantillas durante las vacaciones.

Un conflicto enquistado y protestas por toda España

La tensión entre el colectivo médico y el Gobierno central sigue al alza. Los seis sindicatos convocantes —CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA— consideran que el conflicto está completamente bloqueado, por lo que han exigido de forma conjunta al Ejecutivo nuevos interlocutores válidos para intentar destensar las negociaciones con Sanidad.

La protesta de este lunes en Madrid no será un hecho aislado. Los facultativos han programado un calendario de movilizaciones a las puertas de hospitales y centros de salud de toda la geografía española durante los próximos días:

Martes 16: Hospital Álvaro Cunqueiro (Galicia).

Hospital Álvaro Cunqueiro (Galicia). Miércoles 17: Hospital de La Fe (Valencia) y Hospital Costa del Sol (Marbella).

Hospital de La Fe (Valencia) y Hospital Costa del Sol (Marbella). Viernes 19: Hospital de Basurto (Bilbao).

Choque institucional por las competencias

El conflicto también ha trasladado el debate político al Consejo Interterritorial de Salud. El pasado miércoles, 16 comunidades autónomas plantaron a la ministra de Sanidad, Mónica García, negándose a votar los puntos del orden del día relacionados con las guardias o las jornadas de 35 horas. Las autonomías exigieron formalmente que se abra un proceso de diálogo «real, efectivo y constructivo».

Por su parte, la ministra Mónica García ha insistido en que son las comunidades autónomas quienes tienen «la llave» para resolver la situación, recordando que la gestión y las competencias directas para materializar las mejoras laborales de los sanitarios dependen de los gobiernos regionales.

Las claves de la discordia: ¿Qué piden los médicos?

El detonante es el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, un texto que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud y que no se actualizaba desde hace 23 años. Actualmente se encuentra en fase de consulta pública y se prevé que llegue al Congreso a finales de este mes para su trámite parlamentario.