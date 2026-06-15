Madrid | El PSOE y Sumar han cerrado un acuerdo definitivo para despenalizar los delitos de opinión e injurias que afecten a la Corona y a otras instituciones fundamentales del Estado. La reforma del Código Penal pactada contempla, además, la supresión del delito de ofensas a los sentimientos religiosos y el de ultrajes a los símbolos nacionales, aunque mantendrá intacto el castigo al enaltecimiento del terrorismo.

El anuncio oficial fue realizado este lunes en una comparecencia conjunta en el Congreso de los Diputados por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago; y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo. Ambas formaciones han adelantado que buscarán de forma inmediata el respaldo de sus socios habituales de investidura —incluido Junts— con la previsión de que la reforma sea una realidad en el corto plazo.

Un desbloqueo tras dos años y medio de parálisis

La tramitación de esta medida arrastra un largo recorrido parlamentario. Ya en la anterior legislatura, Unidas Podemos impulsó una iniciativa similar orientada a proteger la libertad de expresión que no llegó a concluir su ciclo legal.

Al arrancar la presente legislatura, Sumar reactivó la propuesta mediante una proposición de ley admitida a trámite por la Cámara Baja en diciembre de 2023. «Dos años y medio después, nos congratulamos de que haya podido cerrarse un acuerdo que va a permitir la derogación de estos delitos», celebró Enrique Santiago durante la rueda de prensa.

Hoja de ruta para la reforma constitucional

Para acelerar los plazos, el Grupo Socialista propondrá de manera inminente dar por cerrado el periodo de presentación de enmiendas a la totalidad de la proposición de ley original de Sumar. Superado ese primer debate general, las dos formaciones de Gobierno registrarán un paquete de enmiendas parciales conjuntas para dar forma técnica al acuerdo político.

El plan normativo diseñado aspira a limpiar el Código Penal actual mediante la eliminación y modificación de varios de sus artículos clave:

Instituciones y Corona (Arts. 490.3, 491, 496 y 504): Se eliminan los delitos de injurias y calumnias dirigidos a la Familia Real. Se despenaliza el uso civil de su imagen, así como las ofensas al Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y las Asambleas Legislativas autonómicas.

Se eliminan los delitos de injurias y calumnias dirigidos a la Familia Real. Se despenaliza el uso civil de su imagen, así como las ofensas al Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y las Asambleas Legislativas autonómicas. Sentimientos religiosos (Art. 525): Queda suprimido el reproche penal por ofensa o escarnio a los dogmas, creencias y sentimientos de las confesiones religiosas.

Queda suprimido el reproche penal por ofensa o escarnio a los dogmas, creencias y sentimientos de las confesiones religiosas. Símbolos y ultrajes (Art. 543): Se despenalizan formalmente las expresiones o actos ofensivos contra España, sus comunidades autónomas o sus símbolos y emblemas (tales como banderas o himnos).