Madrid.– La crisis de la dependencia en España arroja cifras alarmantes. Un total de 13.503 personas fallecieron en los primeros cinco meses de 2026 mientras esperaban ser valoradas o recibir la prestación a la que tenían derecho. Esta situación coincide con un repunte en el colapso del sistema: la lista de espera ha aumentado en 7.293 personas respecto al cierre de 2025, alcanzando ya a 265.503 ciudadanos desatendidos.

Según el último balance de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, elaborado con datos oficiales del Imserso a cierre de mayo de 2026, el perfil de la lista de espera se divide de la siguiente manera:

A la espera de valoración: 110.108 personas (41,5 % del total).

110.108 personas (41,5 % del total). A la espera de prestaciones/servicios ya reconocidos: 155.352 personas (58,2 % del total).

Cataluña y Andalucía concentran la mitad de los fallecidos

El drama de las muertes en el «limbo de la dependencia» se ceba especialmente con dos comunidades autónomas. Casi la mitad de los fallecimientos se registraron en Cataluña (4.342) y Andalucía (2.204). En el extremo opuesto, Galicia se situó como la región con menor letalidad en la espera, registrando 34 fallecimientos.

De las 13.503 personas que murieron sin recibir la ayuda institucional, 6.940 se encontraban atrapadas en la burocracia de la valoración inicial, mientras que 6.563 ya tenían el derecho reconocido pero nunca llegaron a percibir la prestación.

Un «cambio de tendencia» negativo tras años de reducción

A pesar de que el sistema ha logrado aumentar el número de personas atendidas en 47.323 en lo que va de año, la Asociación denuncia que se está priorizando la asistencia de menor coste, como la teleasistencia o las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.

«Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones», advierte José Manuel Ramírez, presidente de la asociación.

Ramírez destaca además un preocupante cambio de tendencia en 2026: la lista de espera general ha repuntado un 2,7 % en solo cinco meses, rompiendo la tendencia a la baja que se venía registrando de manera progresiva entre 2015 y 2024.

Radiografía por Comunidades: Desigualdad y tiempos de espera

La ley estipula que el plazo máximo para resolver un expediente de dependencia es de seis meses (180 días). Sin embargo, la media nacional se sitúa en 320 días, casi el doble de lo permitido.

El mapa de la espera en España

Regiones que cumplen el plazo legal (Menos de 180 días) Regiones con mayor retraso (Más de un año de espera) * Castilla y León (119 días)

* Aragón (122 días)

* País Vasco (131 días)

* La Rioja (144 días)

* Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171) * Murcia: 552 días

* Andalucía: 446 días

* Asturias: 411 días (sube 84 días este año)

* Madrid: 346 días

* Canarias: 335 días

A nivel autonómico, Canarias (22 %) y Cantabria (6,6 %) lideran el incremento de personas beneficiarias con prestación en este periodo. Por el contrario, comunidades como Navarra (-1,4 %) y Extremadura (-0,5 %) han visto reducido su número de ciudadanos atendidos.