La posible venta del Sevilla Fútbol Club podría dar un giro inesperado con la entrada de Sergio Ramos como cabeza visible de un grupo inversor. Según informa The Athletic, el exdefensa sevillista y figura del Real Madrid y la Selección Española estaría al frente de un consorcio internacional que habría presentado una oferta cercana a los 400 millones de euros para hacerse con el control total del club.

Ramos, que regresó al Sevilla en la temporada 2023-24 tras su etapa en el Rayados de Monterrey, no sería el principal inversor de la operación, aunque sí asumiría un rol público de liderazgo. La propuesta contempla la compra del 100% del capital social, sujeta aún a una auditoría externa que determine la valoración exacta de la deuda actual del club.

Uno de los puntos clave es cómo se considere el préstamo otorgado por CVC Capital Partners en 2021, ya que la inclusión de este crédito podría afectar al monto final de la oferta. La oferta de Ramos se suma a otras tres propuestas recibidas por la entidad, incluida la conocida “Tercera Vía” de Lappí y Quintero y otra de inversores extranjeros actualmente en espera tras su propia due diligence.

La particularidad de la propuesta liderada por Ramos es que los 400 millones se destinarían al valor empresarial del club, sin incluir inyecciones adicionales de capital para sanear las cuentas y reinvertir en el proyecto deportivo, lo que podría convertirse en un desafío si el Sevilla busca reforzar su potencial económico antes de la venta.