El sector de los cruceros temáticos alcanza un nuevo nivel de exclusividad y audacia. La empresa británica Killing Kittens, referente mundial en eventos de empoderamiento sexual femenino y hedonismo, ha anunciado el lanzamiento de «The Riviera», un crucero erótico de lujo que partirá del puerto de Barcelona el 9 de junio de 2026.

Con un precio que parte desde las 5.000 libras (unos 6.000 euros), este viaje de siete días no es solo unas vacaciones por el Mediterráneo, sino una experiencia diseñada para la exploración íntima y la conexión de pareja en un entorno de máxima discreción.

Un itinerario de ensueño por el Mediterráneo

El buque, que servirá de escenario para esta travesía, seguirá una ruta por los destinos más glamurosos de la costa europea:

• Salida: Barcelona (9 de junio).

• Escalas: Montecarlo (Mónaco), Florencia (Italia), Portofino (Italia) y Mallorca (España).

• Regreso: Barcelona (16 de junio).

Programación basada en el placer y el consentimiento

A diferencia de los cruceros convencionales, el programa de a bordo incluye actividades centradas en la sexualidad positiva y el bienestar emocional:

• Talleres y eventos: Sesiones de tantra, masajes para parejas y eventos de intimidad guiados.

• Fiestas temáticas: El itinerario incluye noches icónicas como la «Notte di Fuoco» en Portofino, un «Baile de Máscaras» en Montecarlo y fiestas temáticas de cabaret y hedonismo en la piscina.

• Espacios de juego: El barco contará con áreas específicamente diseñadas para el encuentro erótico, equipadas con productos de cortesía.

Reglas estrictas: Prohibidos los «hombres solos»

Fiel a la filosofía de su fundadora, Emma Sayle, Killing Kittens mantiene una política de acceso muy clara para garantizar la seguridad y el confort de las mujeres:

1. Solo parejas o mujeres solas: No se permite la entrada a hombres que viajen sin acompañante.

2. Consentimiento: Todos los pasajeros deben firmar formularios de consentimiento y normas de conducta al embarcar.

3. Los tres valores: Privacidad, confidencialidad y discreción son los pilares obligatorios para todos los asistentes.

Precios y servicios

El paquete «todo incluido» ofrece diferentes tipos de alojamiento, desde camarotes interiores por 5.000 libras hasta suites de gran lujo que superan las 12.450 libras. Además del acceso a toda la programación erótica, el precio cubre la restauración de alta cocina y los servicios habituales de un crucero de lujo.

Según Sayle, el objetivo es trasladar el éxito de sus fiestas privadas en tierra a un entorno seguro en alta mar, donde el placer femenino sea el eje central de la narrativa.