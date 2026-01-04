Como cada 6 de enero, la Lotería del Niño no solo reparte millones, sino que también ejerce de improvisado museo itinerante. En este 2026, Loterías y Apuestas del Estado ha seguido su fiel tradición de ilustrar los décimos con una escena religiosa vinculada a la Epifanía, eligiendo una joya del Museo del Prado: la tabla de La Adoración de los Reyes Magos.

A continuación, te descubrimos los secretos de la obra y del misterioso autor que nos acompañará en este sorteo extraordinario.

La obra: Un tesoro del año 1500

El cuadro que aparece en los millones de décimos distribuidos por toda España es una pintura de técnica mixta (una tabla trasladada a lienzo) fechada en torno al año 1500.

Detalles iconográficos que verás en tu décimo:

El escenario: La Virgen María con el Niño Jesús y San José se encuentran a la entrada de un templo románico en ruinas, simbolizando el fin de la era antigua ante el nacimiento de Cristo.

Los tres Reyes: El catálogo del Prado los describe con precisión: Melchor: Un anciano respetable de barba blanca rizada, ya arrodillado. Gaspar: Un hombre de semblante cobrizo en la plenitud de su virilidad. Baltasar: Retratado como un «adolescente, rubio y lindo», con una estética que recuerda a los pajes de la época de Enrique IV.

El «Maestro de la Sisla»: El pintor sin nombre

Resulta fascinante que una obra que hoy recorre España sea de un autor del que apenas sabemos nada. Al no existir obras firmadas, los historiadores lo bautizaron como el Maestro de la Sisla.

¿Quién era?: Un pintor español de la escuela de Ávila , activo entre 1495 y 1505.

Un pintor español de la , activo entre 1495 y 1505. Su estilo: Pertenece a la corriente hispano-flamenca , caracterizada por un gran realismo y el uso de grabados alemanes (como los de Martin Schongauer) como referencia para sus composiciones.

Pertenece a la corriente , caracterizada por un gran realismo y el uso de grabados alemanes (como los de Martin Schongauer) como referencia para sus composiciones. Origen del nombre: Su apodo proviene del convento jerónimo de Santa María de la Sisla (Toledo), lugar de donde proceden las seis tablas que hoy custodia el Museo del Prado, incluyendo la que ilustra nuestro décimo.

Del Museo de la Trinidad al Prado

La obra tiene una historia administrativa curiosa. Antes de llegar al Prado, perteneció al desaparecido Museo de la Trinidad. En un inventario de 1865, se registraba como un «cuadro anónimo de las primitivas escuelas españolas» con el número 924. Si te fijas bien en el ángulo inferior izquierdo del cuadro original, aún se puede ver esa inscripción manuscrita en óleo azul.

Un resumen del Sorteo del Niño 2026

Mientras contemplas esta obra de arte en tu mano, recuerda lo que hay en juego este martes 6 de enero:

Premio Cuantía al décimo Primer Premio 200.000 € Segundo Premio 75.000 € Tercer Premio 25.000 €