El conjunto blanco busca la revancha de la Supercopa en un duelo a vida o muerte que se emitirá en abierto a través de La 2 de TVE.

La Copa de la Reina alcanza su punto de ebullición con el enfrentamiento más esperado del fútbol femenino español. Este jueves 5 de febrero, el Real Madrid y el FC Barcelona se ven las caras en los cuartos de final, un cruce prematuro que asegura que uno de los dos grandes favoritos se quedará fuera de la lucha por el título antes de las semifinales.

El Barça, actual campeón del torneo tras vencer al Atlético de Madrid en la última edición, llega con la vitola de gran dominador. Por su parte, el equipo de Alberto Toril afronta el choque con el objetivo de romper la hegemonía azulgrana y resarcirse de la reciente final de la Supercopa de España, donde las culés se impusieron con autoridad (0-2).

Horario y dónde ver el Clásico de Copa

Para este encuentro, los aficionados contarán con la cobertura en abierto de la televisión pública:

• Hora: 21:00 horas (horario peninsular).

• Canal de TV: Se podrá seguir en directo por La 2.

• Online: Disponible a través de la plataforma RTVE Play.

[Image showing the historical results between Real Madrid and FC Barcelona in women’s football]

¿Cómo llegan ambos equipos?

La moral de ambos vestuarios está por las nubes tras una jornada de Liga F marcada por la contundencia ofensiva:

• Real Madrid: Llega tras una sólida victoria a domicilio contra el Deportivo Abanca (2-4). Las blancas han demostrado una gran capacidad goleadora, pero su reto será mantener la solidez defensiva ante el ataque más temible de Europa.

• FC Barcelona: Superó al Sevilla (4-1) sin excesivos problemas. Con Alexia Putellas y Esmee Brugts —goleadoras en el último Clásico— en plena forma, las de Pere Romeu buscan seguir la senda hacia el que sería su décimo trofeo copero.

Otros cruces de cuartos

La jornada de cuartos también incluye otro duelo histórico entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que pelearán en el otro lado del cuadro por un puesto en la final a cuatro.