El Estadio de La Cartuja acoge el último billete para semifinales en un choque de trenes donde el «Cholo» Simeone podría hacer debutar a su fichaje estrella, Ademola Lookman.

El Real Betis y el Atlético de Madrid cierran este jueves los cuartos de final de la Copa del Rey. Con el FC Barcelona, el Athletic Club y la Real Sociedad ya clasificados para las semifinales, andaluces y madrileños se citan en Sevilla para decidir quién completará el cuadro de honor del torneo del K.O.

El equipo de Manuel Pellegrini, que viene de eliminar al Elche en octavos, se encomienda al gran estado de forma de Pablo Fornals y al olfato goleador del Chimy Ávila. Por su parte, el Atlético llega tras un mercado de invierno movido donde la gran novedad es la incorporación de Ademola Lookman, quien podría tener sus primeros minutos hoy mismo ante la baja por lesión de Alexander Sorloth.

Horario del Real Betis – Atlético de Madrid

El partido se disputa este jueves 5 de febrero en el Estadio de La Cartuja (Sevilla):

• Hora: 21:00 horas (horario peninsular).

Dónde ver el partido por TV y online

El encuentro podrá seguirse en directo a través de las siguientes opciones:

• Movistar Plus+: Dial 7 (canal principal de la plataforma).

• M+ LaLiga TV: Dial 54.

• Orange TV: Dial 107 (Orange Fútbol 1).

• Online: A través de la aplicación de Movistar Plus+ para dispositivos móviles y Smart TV.

Claves del encuentro: Bajas y regresos

El choque viene marcado por las ausencias y la vuelta de piezas clave en ambos esquemas:

• Atlético de Madrid: Simeone recupera a Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, pero pierde a Sorloth por un fuerte golpe en la cabeza. La gran incógnita es si Álex Baena y el recién llegado Lookman saldrán de inicio.

• Real Betis: El equipo bético, quinto en LaLiga, confía en el talento de Antony y la solidez de Bartra en defensa para frenar el empuje colchonero. Pellegrini ha destacado la importancia de no dejar espacios a un Atlético que ya ganó en este mismo escenario en el campeonato doméstico (0-2).