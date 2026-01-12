El sorteo de La Primitiva ha vuelto a repartir suerte este lunes. Como uno de los juegos de azar más tradicionales de España, los participantes buscan acertar la combinación de 6 números sobre 49 para hacerse con el bote acumulado.
Aquí tienes la combinación ganadora de esta noche:
Combinación ganadora de La Primitiva
• Números: 2, 16, 18, 20, 43 y 46
• Número Complementario: 19
• Reintegro: 6
El Joker
Junto al sorteo principal, el número premiado para el Joker de hoy ha sido:
• Joker: 1632681 (Premio de 1.000.000 € al número completo).
¿Cómo se ganan los premios?
• Categoría Especial: Es el premio máximo (BOTE). Se consigue acertando los 6 números + el reintegro.
• Primera Categoría: Se obtiene acertando los 6 números.
• Segunda Categoría: Se logra con 5 aciertos + el número complementario.
• Reintegro: Si coincide el número del reintegro, se devuelve el importe de la apuesta (1 €).
Nota: el medio no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.