La jornada de juegos de azar de este viernes deja un nuevo millonario en el Cuponazo de la ONCE con un premio de 9 millones de euros y un ganador de 300.000 euros en el sorteo catalán de La Grossa

Los sorteos de lotería celebrados este viernes, 20 de febrero de 2026, han repartido fortuna por toda la geografía española. Las citas con el azar, que incluyen desde los botes millonarios de Euromillones hasta el tradicional Cuponazo de la ONCE, han dejado una combinación de números que ya pueden ser consultados por los participantes para comprobar sus boletos.

Euromillones y Bonoloto: combinaciones ganadoras

El sorteo de Euromillones, con proyección europea, ha dejado una combinación ganadora compuesta por los números 13, 24, 28, 33 y 35, junto a las estrellas 05 y 09. Este sorteo sigue siendo uno de los que mayor expectación genera debido a la cuantía de sus botes acumulados.

Por su parte, la Bonoloto también ha arrojado sus resultados para la jornada del viernes. Los números agraciados han sido el 1, 21, 33, 34, 41 y 49. En esta ocasión, el número complementario ha recaído en el 44, mientras que el reintegro ha correspondido al 09.

Grandes premios en el Cuponazo y La Grossa

El Cuponazo de la ONCE ha sido uno de los grandes protagonistas del día. El número principal premiado ha sido el 28724, perteneciente a la serie 075. El poseedor del boleto que coincida tanto en las cinco cifras como en la serie indicada percibirá un premio de 9.000.000 de euros.

En el ámbito autonómico, La Grossa del divendres, sorteo gestionado por Loteries de Catalunya, ha premiado al número 34320 de la serie 10. El ganador de este primer premio, al coincidir número y serie, obtendrá una cuantía de 300.000 euros.

Es importante recordar que esta información es de carácter informativo. La única lista oficial válida para la reclamación de premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado y los organismos oficiales correspondientes.