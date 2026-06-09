Martes, 9 de junio de 2026. Así viene el tiempo en España, con un contraste notable entre áreas, desde cielos despejados y temperaturas suaves en el norte hasta más calor en el sur. Los datos que se resumen a continuación proceden de la información municipal publicada por AEMET, con observaciones y probabilidades de precipitación para capitales y sus zonas de referencia.

En conjunto, predomina la estabilidad en gran parte del país, mientras que el norte y el mediterráneo destacan por la presencia de nubosidad y un mayor riesgo de lluvia, según los porcentajes de cada capital.

Norte peninsular

El norte peninsular inicia el martes con ambiente más húmedo. En Bilbao, la jornada se plantea con máx 20°C y mín 14°C, cielo muy nuboso con lluvia escasa, con viento NO 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 95%.

En Coruña, A (otras), las condiciones son más tranquilas: máx 20°C y mín 14°C, poco nuboso, con viento N 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. La combinación de humedad y nubosidad es, por tanto, desigual entre puntos, con Bilbao como referencia más lluviosa.

Centro peninsular

En el centro peninsular se esperan temperaturas agradables y cielos que alternan entre despeje y nubes. En Madrid, el día arranca con mín 17°C y avanza hasta máx 33°C, cielo despejado, viento C 0 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Es un escenario típico de estabilidad diurna.

En Zaragoza, la jornada queda marcada por intervalos nubosos, con máx 29°C y mín 14°C, viento NO 20 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. Aquí el riesgo de precipitación es bajo, pero la nubosidad puede hacer que la luz se reparta de forma más variable durante el día.

Sur peninsular

El sur peninsular registra el mayor contraste térmico del mapa, con máximas elevadas bajo cielos mayormente despejados. En Ceuta, se prevén máx 27°C y mín 19°C, con poco nuboso, viento O 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Más hacia el interior, Sevilla concentra el calor del martes: máx 37°C y mín 20°C. El cielo estará despejado, con viento SO 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Con estas cifras, se aconseja planificar actividades al aire libre evitando las horas de mayor intensidad térmica, aunque no se esperan lluvias.

Mediterráneo

En el mediterráneo el martes trae más protagonismo a la nubosidad y a la lluvia puntual. En Barcelona, se anuncian máx 27°C y mín 21°C, con nuboso con lluvia escasa. El viento S 15 km/h acompaña y la probabilidad de lluvia alcanza el 70%.

La señal en clave de prevención es clara: aunque se trate de lluvia escasa, conviene llevar paraguas o impermeable ligero, especialmente por la tarde. La combinación de temperatura relativamente alta y cielos cargados puede favorecer que los chaparrones sean intermitentes.

Islas Baleares

En las islas Baleares domina la estabilidad. En Palma, la jornada presenta máx 29°C y mín 19°C, con cielo despejado y viento E 25 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en el 0%.

Con viento moderado y ausencia de lluvia, el martes en la isla se perfila como un día de buen tiempo para planes al aire libre, teniendo en cuenta que la brisa del este puede refrescar sensiblemente a primera hora y al atardecer.

Islas Canarias

Las islas Canarias registran condiciones variables, con presencia de nubosidad en el archipiélago oriental. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan máx 23°C y mín 20°C, cielo cubierto y viento N 30 km/h. A pesar del ambiente más cerrado, la probabilidad de lluvia es del 0%.

Así, aunque el cielo esté cubierto, el martes no apunta a precipitaciones según AEMET para esta capital de referencia. El viento puede marcar la sensación térmica, por lo que resulta recomendable ajustar la ropa, sobre todo en momentos de mayor intensidad.

Recomendaciones

Si planeas actividad en el mediterráneo (Barcelona), considera un paraguas por la probabilidad de lluvia del 70% .

(Barcelona), considera un por la . En el sur , especialmente en Sevilla (máx 37°C ), hidrátate y evita las horas de mayor calor.

, especialmente en (máx ), hidrátate y evita las horas de mayor calor. En el norte , revisa el pronóstico local: Bilbao concentra la mayor probabilidad de lluvia ( 95% ).

, revisa el pronóstico local: concentra la mayor probabilidad de lluvia ( ). En Canarias y Baleares, adapta la ropa al viento: puede incrementar la sensación de fresco aunque no haya lluvia.

Para una información más detallada por municipios y franjas horarias, se recomienda consultar la cartografía y avisos disponibles en AEMET. Hoy, martes 9 de junio de 2026, el país combina zonas despejadas con focos de lluvia escasa en áreas concretas, manteniendo en general un perfil sin grandes sorpresas en precipitación para la mayor parte de capitales.