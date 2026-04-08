El precio de la luz para este miércoles 8 de abril se sitúa en 14,51 céntimos por kilovatio hora de media, una jornada que presenta un comportamiento muy favorable para el ahorro doméstico. La tarifa muestra un patrón especialmente ventajoso durante la tarde, con varias horas consecutivas por debajo de los 6 céntimos/kWh, mientras que el pico máximo se concentra en una sola franja nocturna.

Los consumidores tendrán hoy una oportunidad excepcional para reducir su factura eléctrica aprovechando las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00. El semáforo de precios se mantiene en color amarillo, indicando unas condiciones moderadas pero con franjas muy atractivas para el consumo intensivo.

Las horas clave para ahorrar en la factura

La hora más económica de la jornada se registra entre las 15:00 y las 16:00 horas, con un precio de apenas 5,58 céntimos por kWh. Esta franja resulta ideal para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como la lavadora, el lavavajillas o el horno. La franja más económica del día se extiende por la tarde con precios en torno a los 6 céntimos/kWh.

Por el contrario, la hora más cara se produce entre las 21:00 y las 22:00 horas, con 30,12 céntimos/kWh, un precio que quintuplica el de las horas más baratas. Esta diferencia tan marcada hace especialmente importante planificar el consumo doméstico evitando la franja nocturna de máxima demanda.

Evolución del precio por tramos del día

La madrugada arranca con precios moderados que se mantienen por debajo de los 10,5 céntimos hasta las 6:00 horas, ofreciendo una ventana interesante para consumos nocturnos programados. Durante la mañana, los precios experimentan una subida progresiva desde las 7:00 horas, alcanzando un primer pico de 20,63 céntimos entre las 8:00 y las 9:00.

La tarde se convierte en la gran protagonista de la jornada, con una caída espectacular de los precios desde las 13:00 horas. Entre las 14:00 y las 17:00 se concentran las cuatro horas más baratas del día, todas por debajo de los 7,11 céntimos/kWh. A partir de las 18:00, los precios inician un ascenso sostenido que culmina en el pico nocturno de las 21:00-22:00 horas, antes de descender nuevamente hacia el final del día.

Precio de la luz por horas