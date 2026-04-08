El Spotify Camp Nou acoge este miércoles un duelo español de máxima altura en la máxima competición continental, con el conjunto de Hansi Flick buscando ratificar su buen momento ante los pupilos de Simeone.

La UEFA Champions League encara su fase decisiva y el destino ha querido cruzar los caminos de dos viejos conocidos del fútbol español en los cuartos de final. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se citan esta noche en un encuentro que promete emociones fuertes, apenas unos días después de su reciente enfrentamiento en el campeonato doméstico.

Precedentes y novedades en las plantillas

El equipo azulgrana llega a esta cita europea con la moral alta tras imponerse recientemente en el estadio Riyadh Air Metropolitano. En aquel duelo de LaLiga EA Sports, los jugadores dirigidos por Hansi Flick lograron una ajustada victoria por 1-2 que les permite consolidar su liderato en la clasificación nacional. Sin embargo, el escenario de la Champions League plantea un desafío diferente, donde la solidez del bloque de Diego Pablo Simeone pondrá a prueba las aspiraciones culés.

Para este choque, el FC Barcelona recupera piezas fundamentales en su esquema defensivo. Tanto Balde como Koundé están disponibles tras superar sus respectivas lesiones y podrían acompañar a los pilares ofensivos del equipo: Lamine Yamal, Lewandowski y Pedri. Por su parte, el Atlético de Madrid acusa la baja sensible de Pablo Barrios en el centro del campo. El técnico argentino está pendiente de confirmar la presencia de Cardoso y Marc Pubill, mientras confía en la experiencia de figuras como Mendoza y la seguridad bajo palos de Jan Oblak para frenar el empuje local.

Horario y canales de televisión para ver el Barça – Atlético

El encuentro de ida de esta eliminatoria de cuartos de final se disputa este miércoles, 8 de abril, en la Ciudad Condal. El Spotify Camp Nou ejercerá como juez en los primeros 90 minutos de una serie que paralizará al fútbol nacional.

• Hora: El partido comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular de España).

• Televisión: Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de la plataforma Movistar+. La retransmisión estará disponible en los canales M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar y 115 de Orange), M+ Liga de Campeones HDR, M+ Liga de Campeones 3 (dial 62 de Movistar y 118 de Orange) y en LaLiga TV Bar para establecimientos públicos.

La emoción está servida en un duelo donde el Barcelona busca hacer valer el factor campo y el Atlético de Madrid intentará demostrar su capacidad competitiva en las grandes noches europeas para dejar abierta la eliminatoria.