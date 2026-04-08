El miércoles 8 de abril de 2026, el Estrecho de Gibraltar mantiene su intenso tráfico marítimo con un total de 39 salidas programadas entre Ceuta y Algeciras. Las tres principales navieras que operan la ruta —Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea— han programado servicios desde las 06:00 hasta las 23:30 horas para atender la demanda de pasajeros y vehículos.
Los viajeros pueden elegir entre embarcaciones de tipo Fast Ferry, con una duración de travesía de 60 minutos, y Ferry convencional, que completa el recorrido en 90 minutos. La ruta Ceuta-Algeciras cuenta con 19 salidas, mientras que en sentido contrario se programan 20 servicios, garantizando así una amplia flexibilidad horaria para residentes, trabajadores transfronterizos y turistas.
Ruta Ceuta – Algeciras
Desde el puerto de Ceuta parten 19 servicios hacia Algeciras, comenzando a las 06:00 horas con el ferry Passió per Formentera de Baleària y finalizando a las 23:00 con el fast ferry Ciudad de Mahón de la misma compañía.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|22:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
Ruta Algeciras – Ceuta
En sentido Algeciras-Ceuta operan 20 servicios, con el primer barco saliendo a las 06:30 horas mediante el ferry Passió per Formentera de Baleària y el último a las 23:30 con el fast ferry Jaume I de la misma naviera.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|22:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Se recomienda a todos los pasajeros presentarse en las instalaciones portuarias con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida programada, especialmente durante las horas de mayor afluencia. Es aconsejable confirmar los horarios directamente con las compañías navieras, ya que las condiciones meteorológicas en el Estrecho pueden ocasionar modificaciones o cancelaciones en el servicio.
Los viajeros deben portar la documentación de viaje en regla y, en caso de trasladar vehículo, verificar los requisitos específicos de cada naviera. Se aconseja consultar el estado del mar y las previsiones meteorológicas antes del desplazamiento para evitar inconvenientes durante la travesía.