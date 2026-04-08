Los sorteos de la jornada han dejado fortuna con el Cupón Diario de la ONCE, la combinación de la Bonoloto y el bote europeo de Euromillones, que también ha repartido un millón de euros con el código de El Millón en España.

Los principales juegos de azar en España han vuelto a citar a la fortuna este martes, 7 de abril de 2026. Los apostantes ya pueden comprobar los números premiados en el Cupón Diario de la ONCE, la Bonoloto y el sorteo transnacional de Euromillones, los tres pilares de la jornada de juegos de azar en nuestro país.

Euromillones: combinación ganadora y El Millón

El sorteo de Euromillones, que se celebra puntualmente cada martes y viernes en París desde su fundación en febrero de 2004, ha vuelto a despertar el interés de los jugadores en los nueve países participantes: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

La combinación ganadora del sorteo celebrado ayer martes está compuesta por los números 11, 14, 19, 36 y 49, acompañados por las estrellas 06 y 07. Cabe recordar que en España el precio de la apuesta es de dos euros y los premios secundarios se fijan en función de la participación registrada en cada país.

Además, el juego asociado El Millón, que garantiza un premio de un millón de euros exclusivamente entre los boletos sellados en territorio nacional, ha correspondido al código BFK35830.

Resultados del sorteo de la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles ha realizado el tradicional sorteo del Cupón Diario. El número agraciado ha sido el 58314, con la serie 037. Este premio otorga 35.000 euros por billete a los poseedores del número ganador.

Este sorteo, cuyos orígenes se remontan a 1939 con el nombre de Cupón Pro-Ciegos, es una de las instituciones del juego con mayor arraigo en España. Según datos históricos del Ministerio de Hacienda, la ONCE representa un 11,8% del margen de juego global en el país, siendo superada únicamente por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que aglutina el 40,7%. Madrid, Andalucía y Cataluña continúan siendo las regiones con mayor volumen de ventas presenciales.

La Bonoloto del martes 7 de abril

Por último, la Bonoloto también ha arrojado sus resultados para esta jornada de martes. La combinación de seis números que ha resultado ganadora es la formada por el 03, 11, 30, 38, 39 y 41. El número complementario de este sorteo ha sido el 32, mientras que el reintegro ha correspondido al número 4.

Se recuerda a todos los participantes que esta información es de carácter informativo. La única lista oficial válida es la publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE.