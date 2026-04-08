El Parque de los Príncipes acoge este miércoles un duelo con sabor a revancha tras la eliminación del conjunto británico la temporada pasada ante los de Luis Enrique, que llegan en plena racha de victorias.

El París Saint-Germain y el Liverpool se citan esta noche en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League en un escenario de dinámicas contrapuestas. El equipo dirigido por Luis Enrique atraviesa un momento dulce de la temporada, tras encadenar cuatro triunfos consecutivos entre la competición doméstica y la europea. El objetivo del cuadro parisino no es otro que revalidar el título y volver a levantar la «Orejona» un año después.

Cuentas pendientes y trayectorias opuestas

El enfrentamiento cuenta con un aliciente histórico reciente: la temporada pasada, el Liverpool de Arne Slot cayó eliminado en los octavos de final precisamente a manos del PSG en la tanda de penaltis. Los «reds» aterrizan en la capital francesa con el ánimo de revancha, pero lastrados por resultados adversos en Inglaterra tras perder ante el Brighton en la Premier League (2-1) y sufrir una contundente eliminación en la FA Cup frente al Manchester City (4-0).

Pese a este bache, el conjunto de Anfield demostró su capacidad de reacción en la ronda anterior de la Champions; tras caer en la ida ante el Galatasaray, sellaron su billete a estos cuartos con una goleada por 4-0 en el partido de vuelta. Por su parte, el PSG llega tras una exhibición de autoridad en octavos, donde apeó al Chelsea con un rotundo 8-2 en el cómputo global de la eliminatoria.

Horario y dónde ver el PSG – Liverpool en directo

El encuentro se disputa este miércoles, 8 de abril de 2026, y promete ser uno de los platos fuertes de la máxima competición continental.

• Horario: El balón echará a rodar a las 21:00 horas en el estadio del Parque de los Príncipes.

• Televisión: En España, el partido podrá seguirse en directo a través de los canales de Movistar Plus+ y Orange. Concretamente, se emitirá en M+ Liga de Campeones 2 (dial 61 de Movistar y 117 de Orange), así como en su versión HDR. Además, el canal M+ Liga de Campeones 3 (dial 62 de Movistar y 118 de Orange) también ofrecerá cobertura del encuentro.

El duelo de hoy marcará el primer capítulo de una eliminatoria de máxima exigencia donde el PSG busca consolidar sus buenas sensaciones y el Liverpool romper su mala racha para mantenerse vivo en el camino hacia la final.