El conjunto de Manuel Pellegrini afronta una cita histórica en Portugal tras superar la barrera de los octavos ante el Panathinaikos, con el objetivo de encarrilar el pase a unas semifinales donde esperarían Celta de Vigo o Friburgo.

El Real Betis Balompié retoma su camino en la UEFA Europa League con la máxima ilusión. Tras el reciente empate liguero frente al Espanyol, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini cambia el chip de forma inmediata para centrarse en la trascendental eliminatoria de cuartos de final. Después de romper su techo histórico en la competición al eliminar al Panathinaikos, la entidad de La Palmera se encuentra ante una oportunidad única de seguir avanzando en un cuadro que ya ha definido sus posibles cruces: el vencedor de esta serie se medirá al ganador del duelo entre el Celta de Vigo y el Friburgo.

Un desplazamiento masivo a tierras lusas

El encuentro en el norte de Portugal se presenta como una jornada para el recuerdo del beticismo. La marea verdiblanca no faltará a la cita en el Estadio Municipal de Braga, ya que se han puesto a disposición de los aficionados heliopolitanos un total de 1.716 entradas. El apoyo de la grada será fundamental en una ronda de máxima igualdad, donde el objetivo principal de los béticos es obtener un resultado positivo que permita afrontar con plenas garantías el partido de vuelta. Dicho encuentro decisivo tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja el próximo jueves 16 de abril.

Horario y canales de televisión para ver el SC Braga – Real Betis

Los seguidores que no se desplacen a territorio portugués podrán seguir las evoluciones del equipo bético a través de la televisión. El choque entre el cuadro luso y el español se celebra este miércoles, 8 de abril, en un horario ligeramente adelantado a la franja nocturna habitual.

• Hora: El partido comenzará a las 18:45 horas (horario peninsular de España), mientras que en Portugal arrancará a las 17:45 horas.

• Televisión: La retransmisión en directo del encuentro de ida de estos cuartos de final de la Europa League correrá a cargo de la plataforma de pago Movistar+.

El Betis busca seguir haciendo historia en el Viejo Continente en una temporada donde el camino hacia la final se vuelve cada vez más esperanzador para la afición verdiblanca.