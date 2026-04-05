El domingo 5 de abril se presenta como una jornada excelente para el ahorro en la factura eléctrica. Con un precio medio de 0,0988 €/kWh, los consumidores españoles disfrutarán de una de las tarifas más económicas de los últimos meses. El semáforo energético marca verde, confirmando que es un día ideal para adelantar tareas domésticas que requieren mayor consumo eléctrico.

Esta favorable situación se debe a la menor demanda típica de los domingos y a unas condiciones del mercado eléctrico especialmente beneficiosas. Los precios se mantienen contenidos durante la mayor parte del día, con excepción de algunas horas matutinas donde se registra el pico más alto de la jornada.

Las mejores horas para ahorrar en la factura

Para aprovechar al máximo esta jornada económica, la hora más barata será entre las 12:00 y las 13:00 horas, con un precio de apenas 0,0643 €/kWh. Este es el momento perfecto para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como la lavadora, el lavavajillas o el horno.

Por el contrario, conviene evitar el consumo intensivo entre las 8:00 y las 9:00 horas, cuando el precio alcanza su máximo diario de 0,1536 €/kWh. Esta franja matutina concentra el mayor coste del día, más del doble que las horas más económicas.

La franja más económica se extiende durante las horas centrales del día, con precios que rondan los 0,07 €/kWh, ofreciendo múltiples oportunidades de ahorro para planificar el consumo doméstico.

Evolución del precio durante el día

La madrugada arranca con precios moderadamente altos, manteniéndose por encima de los 0,11 €/kWh hasta las primeras horas de la mañana. El pico más costoso se registra a las 8:00 horas, coincidiendo con el inicio de la actividad laboral y el mayor consumo residencial matutino.

A partir de las 9:00 horas, los precios experimentan un descenso notable, entrando en la franja más económica del día. Las horas centrales, desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, ofrecen las mejores condiciones para el consumo doméstico, con tarifas que oscilan entre los 0,064 y los 0,072 €/kWh.

La tarde mantiene precios razonables hasta las 20:00 horas, momento en que se inicia una subida progresiva que alcanza su segundo pico hacia las 21:00-22:00 horas, con precios cercanos a los 0,146 €/kWh, antes de descender nuevamente en las últimas horas del día.

Precio de la luz por horas