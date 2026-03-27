La bajada del IVA al 10% alivia ligeramente el coste de los carburantes en Andalucía ante el inicio de los desplazamientos de la Semana Santa este próximo domingo

El precio de los carburantes en España afronta una jornada clave este viernes, 27 de marzo, marcada por la proximidad de la Semana Santa y la inestabilidad del mercado energético derivada de la guerra de Irán. A pesar de que el litro de gasolina llegó a alcanzar recientemente los 1,8 euros, la reciente reducción del IVA de los combustibles del 21% al 10% ha permitido un respiro en los surtidores, situando muchas estaciones de servicio por debajo de la barrera de los 1,6 euros. No obstante, la disparidad de precios entre provincias andaluzas como Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada hace que la localización de las estaciones más económicas sea fundamental para el ahorro doméstico.

Sevilla: los precios más competitivos de la provincia

En la provincia de Sevilla, los conductores pueden encontrar opciones por debajo de los 1,40 euros en la modalidad de Gasolina 95. Según los datos del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, la estación Coniyde Dos Hermanas lidera el ahorro con un precio de 1,390 €/litro, seguida de cerca por Gasolinera Utrera (1,399 €/litro). En la capital, destacan los puntos de Plenergy en la calle Metalurgia y la avenida de Jerez, con precios que oscilan entre los 1,435 y 1,449 €/litro.

Para los usuarios de Gasolina 98, las opciones más económicas se sitúan en Alcampo (Ronda del Tamarguillo) y Shell (Avenida Alcalde Luis Uruñuela), ambas a 1,599 €/litro. En cuanto al diésel, el precio más bajo se localiza en Moeve-Arroceros B.G. en La Puebla del Río, a 1,590 €/litro.

Málaga y Cádiz: el coste del repostaje en el litoral

Málaga presenta una oferta variada donde la estación Trops en Trapiche marca el mínimo provincial para la Gasolina 95 con 1,421 €/litro. En la capital malagueña, Plenergy en la calle La Bohème ofrece el combustible a 1,479 €/litro. En la categoría superior, la Gasolina 98 encuentra su punto más barato en ES Coloso Churriana y Coloso (Carretera de Coín), con un precio de 1,595 €/litro.

Por su parte, en Cádiz, Alcampo en Jerez de la Frontera se posiciona como la referencia del ahorro con 1,416 €/litro para Gasolina 95 y 1,542 €/litro para la variante de 98 octanos. En el Campo de Gibraltar, estaciones de Plenergy en La Línea, Palmones y San Roque mantienen un precio unificado de 1,437 €/litro. El gasóleo en la provincia tiene su mínimo en Meroil (Puerto Serrano) a 1,658 €/litro.

Córdoba y Granada: comparativa en el interior

En Córdoba, Plenergy en Puente Genil ofrece la Gasolina 95 a 1,429 €/litro, mientras que en la capital, estaciones como Ballenoil en la avenida Libia o la plaza de Colón marcan 1,455 €/litro. Para el diésel, la opción más económica es Riosol en Castro del Río, con un precio de 1,640 €/litro.

Finalmente, en Granada, destaca la competitividad de Motril, donde Alcampo ofrece la Gasolina 95 a 1,439 €/litro y el diésel a 1,589 €/litro. En la ciudad de la Alhambra, estaciones como Easygas en el Camino de Ronda (1,480 €/litro) o Ballenoil (1,489 €/litro) se sitúan como las alternativas preferentes para el llenado del depósito antes de las vacaciones.

La consulta de herramientas oficiales como el Geoportal de gasolineras resulta indispensable en un contexto de alta volatilidad, permitiendo a los ciudadanos acceder a información actualizada en tiempo real proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica para optimizar sus gastos en transporte.