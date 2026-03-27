El episodio de este viernes, 27 de marzo, aborda la ruptura de la confianza en el servicio, mientras las tensiones económicas de Ciro y el estado de salud de María Fernández marcan el rumbo de la trama

La serie de época de Televisión Española, ‘La Promesa’, alcanza este viernes su capítulo 803 en una jornada marcada por la fragilidad de los vínculos y el peso de los secretos del pasado. La producción, que se emite a partir de las 18:35 horas, sitúa a sus protagonistas frente a dilemas que amenazan con quebrar el equilibrio de la estancia, destacando especialmente el distanciamiento definitivo entre Pía y Ricardo y la preocupante situación física de María Fernández.

Conflictos de intereses y trámites nobiliarios

La estabilidad económica y social de los habitantes de palacio atraviesa un momento crítico. Ciro ha decidido proceder con sus planes de inversión de manera unilateral, moviendo capital sin consultar a Julieta, a pesar de que fue ella quien aportó la dote matrimonial. Este desprecio a la autoridad de su esposa ha provocado que Julieta busque refugio y apoyo en Manuel, estrechando un vínculo que podría tener consecuencias imprevistas.

En el ámbito de la nobleza, Alonso ha comunicado una noticia desalentadora respecto a la restitución del título de Curro. Un error formal en el trámite —presentado por Manuel en lugar de por el propio interesado— ha paralizado la solicitud. Ante esta situación, se plantea el envío de una nueva petición firmada por ambos, aunque el Marqués ha advertido de la necesidad de actuar con extrema cautela y evitar las precipitaciones.

Sospechas, rupturas y confesiones en el servicio

El clima de desconfianza se extiende por las dependencias del servicio. Pía, profundamente afectada, ha confesado a Petra que su relación con Ricardo ha sufrido un cambio irreversible. El hallazgo de una entrada del antiguo lugar de trabajo de la esposa de este entre sus pertenencias ha sembrado la duda sobre una posible implicación de Ricardo en la muerte de Ana.

Por otro lado, la vida sentimental de Cristóbal da un giro drástico. Tras recibir una declaración de amor por parte de Leocadia, este ha tomado la decisión de romper su compromiso con Teresa. En paralelo, Cristóbal mantiene su firme negativa ante los interrogatorios de Curro, negando haber mantenido relación alguna con Leocadia en el pasado, más allá de haber coincidido en diversos puestos de trabajo.

Tensiones al límite y una urgencia médica

La iniciativa del refugio liderada por Martina también genera fricciones. Tras el intento de Jacobo por bloquear a la prensa, la joven ha decidido finalmente conceder una entrevista para dar visibilidad a su proyecto. Sin embargo, la mayor nota de inquietud la protagoniza María Fernández. La disputa continua con Carlo por la vivienda que Manuel pretende costearles ha alcanzado un punto de no retorno. Tras ser informada por Santos de que Carlo ya ha visitado el inmueble, la discusión entre la pareja se ha intensificado hasta tal punto que María ha comenzado a sufrir un fuerte dolor abdominal, dejando su estado de salud en una preocupante incógnita.

Mientras tanto, Ángela parece haber llegado al final de su búsqueda. Ante la negativa de Leocadia a revelar la identidad de su padre y las advertencias sobre los peligros que ello conllevaría, la joven ha optado por abandonar sus pesquisas, agotada por el silencio y la incertidumbre que rodea su origen.