El precio de la luz para el lunes 20 de abril de 2026 vuelve a dejar una jornada con contrastes: el precio medio es de 0,1370 €/kWh. En la práctica, la clave está en mover el consumo a las horas más baratas y evitar los picos de la noche.

Según los datos de hoy, la hora más barata es 15-16 h con 0,0563 €/kWh, mientras que la hora más cara aparece en 21-22 h con 0,2698 €/kWh. Es decir: ajustando horarios, se puede reducir el coste sin cambiar hábitos drásticos.

Horas clave para ahorrar: 15-16 h (mínimo) y ojo con 21-22 h (pico)

Para planificar el día con criterio, conviene tener dos referencias claras. La primera, la hora más barata: 15-16 h, ideal para encender lavadora o lavavajillas si puedes programarlos. La segunda, la hora más cara: 21-22 h, donde el precio se dispara respecto al resto de la tarde.

Además, hoy destaca la franja más económica, situada alrededor de 0,06 €/kWh. Esto permite concentrar tareas “de consumo” en un tramo concreto y dejar para otras horas acciones menos intensivas.

Evolución por tramos: cómo se mueve el precio en la madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada. Tras el arranque del día, los precios se mantienen en niveles moderados y relativamente estables durante buena parte de la noche y la primera franja de la madrugada, con valores cercanos a 0,13 €/kWh.

Mañana. A medida que avanza la mañana, se observan picos puntuales: hay horas que se sitúan por encima del nivel medio, con repuntes hacia valores como los que aparecen en 08-09 h o 09-10 h. En conjunto, no es el tramo más eficiente.

Tarde. El cambio llega en la tarde, donde aparecen las mejores horas para el consumo: el precio cae hasta niveles muy bajos en 14-15 h, 15-16 h y 16-17 h, manteniéndose también en el entorno de los valores más ventajosos del día. Es el momento más recomendable para programar electrodomésticos de uso intensivo.

Noche. La noche es donde se ve el mayor contraste. Desde la franja de 18-19 h el precio empieza a subir y el salto se acentúa al llegar a 21-22 h, que es el pico máximo. Después, ya en 22-23 h y 23-24 h, el precio baja, pero sigue sin igualar el tramo de la tarde.

Precio de la luz por horas (lunes 20/04/2026)