Este lunes 20 de abril de 2026, la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras mantiene su actividad con servicios de Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. Las travesías previstas oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry), lo que permite planificar el viaje con margen según el horario.

A continuación, detallamos las salidas del día en ambas direcciones con la información de hora, compañía, buque y duración, pensada para viajeros y residentes del Estrecho.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras para el lunes 20 de abril de 2026, con un primer ferry a las 06:00 y la última salida a las 23:00.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En la jornada del lunes 20 de abril de 2026, las salidas desde Algeciras hacia Ceuta comienzan a las 06:30 y se prolongan hasta las 23:30.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para embarcar sin prisas, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y revisar que el turno elegido coincide con la salida programada.

Asimismo, conviene confirmar horarios con las compañías (Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas), revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje lista antes de acercarse al área de embarque.