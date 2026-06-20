Fecha y sorteo: Se informa que hoy, sábado 20 de junio de 2026, se celebra el sorteo de La Primitiva. En el momento de la publicación, y a la espera de la celebración programada, todavía no se han publicado ni comunicado los números ganadores correspondientes a esta convocatoria por parte de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Con posterioridad al acto de extracción se podrá comprobar la composición íntegra del resultado oficial. Se hará constar la combinación principal de seis números, así como el número complementario y el reintegro, según las modalidades previstas para este juego. Asimismo, se indicará de forma separada el resultado correspondiente a la opción Joker, que es gestionada como modalidad independiente.

Combinación principal de seis números.

Número complementario.

Reintegro.

Opción Joker (resuelta de forma independiente).

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica prevista para el sorteo se organizó conforme a las normas reglamentarias establecidas por la entidad gestora. Se procedió a la extracción de la combinación principal, que estará acompañada por un número complementario y por un reintegro; la opción Joker quedó establecida como apuesta independiente. Se especificará, en el resultado oficial, la correspondencia entre las combinaciones extraídas y las categorías de premio aplicables. La determinación de premios y su orden de prelación será realizada según los criterios y tablas de reparto que vienen siendo aplicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 horas. El seguimiento oficial del sorteo será ofrecido y comunicado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a través de sus canales y plataformas autorizadas. Para la consulta del boletín de resultados, del comprobante de la jugada y de cualquier comunicación oficial relativa al sorteo, se remitirá al portal institucional: sitio oficial de La Primitiva. Se recuerda que las publicaciones y notificaciones de carácter oficial serán emitidas por el operador competente y que dichas publicaciones habrán de ser tomadas como fuente primaria y vinculante.

Verificación de los premios

La verificación y la validación de los boletos se realizarán conforme a los procedimientos técnicos y administrativos establecidos por la entidad gestora. Se aconseja que las comprobaciones definitivas sean efectuadas únicamente mediante los canales oficiales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y en los puntos de venta autorizados, donde se aplicarán los controles y procedimientos de conformidad legal. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).