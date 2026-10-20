El Edf Logrono W – FC Levante Badalona W se juega el sábado 24 de octubre a las 18:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Edf Logrono W – FC Levante Badalona W

Edf Logrono W – FC Levante Badalona W Competición: Liga F, jornada 8

Liga F, jornada 8 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 18:15 (hora peninsular)

18:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Las Gaunas

El Edf Logroño W se enfrenta al FC Levante Badalona W en la jornada 8 de la Liga F, en un partido que se disputará en el Estadio Las Gaunas. El equipo local ocupa la 15ª posición con 6 puntos, habiendo marcado 7 goles y recibido 10 en sus 7 partidos disputados. En sus últimos 5 encuentros, han logrado 1 victoria y 4 derrotas. Por su parte, el FC Levante Badalona W se sitúa en la 12ª posición con 8 puntos, con 9 goles a favor y 12 en contra, y en sus últimos 5 partidos ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Edf Logrono W: 15º con 6 puntos en 7 partidos (7 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-D-D-D-V)

FC Levante Badalona W: 12º con 8 puntos en 7 partidos (9 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-E-V)

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