El Barcelona W – Granada se juega el sábado 24 de octubre a las 20:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Barcelona W – Granada

Barcelona W – Granada Competición: Liga F, jornada 8

Liga F, jornada 8 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadi Johan Cruyff (Barcelona)

El FC Barcelona Femenino recibe al Granada en el Estadi Johan Cruyff en el marco de la jornada 8 de la Liga F. Las locales, líderes de la clasificación con 18 puntos tras 7 partidos, han anotado 29 goles y solo han recibido 4. En sus últimos 5 encuentros, el Barcelona ha logrado 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Granada ocupa la 8ª posición con 10 puntos, habiendo marcado 8 goles y concedido 11 en el mismo número de partidos. En sus últimas 5 jornadas, el equipo andaluz ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Barcelona W: 1º con 18 puntos en 7 partidos (29 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V-V)

Granada: 8º con 10 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-E-V-D-D)

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