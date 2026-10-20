El Barcelona W – Granada se juega el sábado 24 de octubre a las 20:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
Lee tambien: El FC Barcelona presenta una queja formal ante la UEFA por el amenazante tifo de los ultras del PSG
- Partido: Barcelona W – Granada
- Competición: Liga F, jornada 8
- Fecha: sábado 24 de octubre
- Hora: 20:30 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Estadi Johan Cruyff (Barcelona)
El FC Barcelona Femenino recibe al Granada en el Estadi Johan Cruyff en el marco de la jornada 8 de la Liga F. Las locales, líderes de la clasificación con 18 puntos tras 7 partidos, han anotado 29 goles y solo han recibido 4. En sus últimos 5 encuentros, el Barcelona ha logrado 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Granada ocupa la 8ª posición con 10 puntos, habiendo marcado 8 goles y concedido 11 en el mismo número de partidos. En sus últimas 5 jornadas, el equipo andaluz ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Así llegan los equipos
- Barcelona W: 1º con 18 puntos en 7 partidos (29 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V-V)
- Granada: 8º con 10 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-E-V-D-D)
Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.