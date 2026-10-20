El Real Madrid W – Granad. Tenerife W se juega el sábado 24 de octubre a las 16:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Real Madrid W – Granad. Tenerife W

Real Madrid W – Granad. Tenerife W Competición: Liga F, jornada 8

Liga F, jornada 8 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 16:00 (hora peninsular)

16:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El Real Madrid W se enfrenta al Granad. Tenerife W en la jornada 8 de la Liga F. Las locales ocupan la segunda posición con 16 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 16 goles y recibido 14. En sus últimos 5 encuentros, han conseguido 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Granad. Tenerife W se sitúa en la sexta posición con 11 puntos, con 10 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos 5 partidos, han logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Un duelo que promete ser emocionante entre dos equipos en busca de consolidar sus posiciones en la tabla.

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Así llegan los equipos

Real Madrid W: 2º con 16 puntos en 7 partidos (16 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)

Granad. Tenerife W: 6º con 11 puntos en 7 partidos (10 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-V-V-D-E)

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