Mireia Roca, cofundadora y co-CEO de DOMMA, ha participado en la mesa «Créixer des de zero» del III Congreso de Jóvenes Empresarios y Empresarias, donde compartió las claves del crecimiento de su empresa, que ha pasado de cero a más de 350.000 mujeres en cinco años.

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DOMMA, fundada en 2021 por Roca y Cristina Martínez, nació tras detectar que muchas mujeres atravesaban la menopausia sin información ni acompañamiento. A fecha de hoy, la compañía cuenta con una comunidad de más de 350.000 mujeres y ofrece respuestas a través de su plataforma especializada en salud femenina.

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Durante el congreso, celebrado el pasado 5 de noviembre en IESE, Roca destacó la importancia de la escucha y la construcción de confianza para poder transformar necesidades desatendidas en oportunidades empresariales. "Cuando empiezas desde cero no tienes todas las respuestas. Lo importante es entender muy bien qué problema quieres resolver y escuchar a las personas que lo viven", comentó Roca.

Roca también subrayó que el reto no solo es encontrar un espacio en el mercado, sino seguir entendiendo el problema a medida que el negocio crece. "Una necesidad desatendida puede convertirse en una oportunidad empresarial, pero solo si consigues entenderla de verdad", aseguró.

Finalmente, DOMMA ha logrado consolidar su posición en el mercado mediante la identificación de vacíos en el sector de la salud femenina durante la menopausia, desarrollando una plataforma que combina evidencia científica, inteligencia artificial y acompañamiento personalizado para mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa.