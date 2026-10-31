El RB Leipzig – Manchester City se juega el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: RB Leipzig – Manchester City

RB Leipzig – Manchester City Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: miércoles 4 de noviembre

miércoles 4 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Red Bull Arena (Leipzig)

El RB Leipzig se enfrenta al Manchester City en la jornada 4 de la Champions League en el Red Bull Arena. El equipo local ocupa la 30ª posición con 3 puntos en 3 partidos, habiendo anotado 3 goles y recibido 8. En sus últimos 3 encuentros, el Leipzig ha logrado 1 victoria y 2 derrotas. Por su parte, el Manchester City se sitúa en la 10ª posición con 6 puntos, con un balance de 9 goles a favor y 5 en contra. En sus últimos 3 partidos, el City ha conseguido 2 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

RB Leipzig: 30º con 3 puntos en 3 partidos (3 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-D)

Manchester City: 10º con 6 puntos en 3 partidos (9 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 3 partidos: 2 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V)

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