La Premier League encara su recta final del año con una jornada 17 que promete emociones fuertes en la lucha por el título y la supervivencia. Con el Arsenal defendiendo su liderato en una visita trampa a Goodison Park y el estelar Tottenham contra Liverpool como plato fuerte en Londres, los aficionados españoles tienen una cita ineludible con el mejor fútbol del mundo. A continuación, detallamos todos los horarios y los canales de DAZN donde podrás seguir en directo cada uno de los encuentros de este fin de semana.

Newcastle – Chelsea: Duelo de aspirantes en St. James’ Park

La acción arranca este sábado 20 de diciembre a las 13:30 horas con un enfrentamiento de alto voltaje. El Chelsea, consolidado en la cuarta plaza, visita a unas «Urracas» que necesitan los tres puntos para reengancharse a la pelea por Europa. El partido podrá verse en directo a través de DAZN 1.

Manchester City – West Ham: Guardiola no puede fallar

A las 16:00 horas, el Etihad Stadium será el escenario donde el Manchester City busque presionar al Arsenal. Los de Pep Guardiola parten como favoritos ante un West Ham que llega en horas bajas y necesitado de salir del descenso. La retransmisión correrá a cargo de DAZN 1.

Wolverhampton – Brentford: La urgencia del colista

También a las 16:00 horas, los «Wolves» reciben al Brentford con la presión de sumar su primera victoria de la temporada. Un duelo de necesidades que se emitirá en exclusiva por DAZN 4.

Brighton – Sunderland: Batalla por las plazas europeas

El Estadio Amex acogerá a las 16:00 horas un duelo directo entre dos de las sorpresas de la temporada. El Brighton y el Sunderland se miden con el objetivo de afianzarse en la zona noble de la tabla. El encuentro estará disponible en DAZN 3.

Bournemouth – Burnley: Andoni Iraola busca escalar posiciones

Cerrando el carrusel de las 16:00 horas, el Bournemouth recibe al penúltimo clasificado, el Burnley. Los pupilos de Iraola quieren aprovechar el factor campo para alejarse definitivamente del peligro. Se podrá seguir en DAZN 2.

Tottenham – Liverpool: El gran espectáculo de Londres

A las 18:30 horas llega el momento más esperado del sábado. El Tottenham Hotspur Stadium vibrará con la visita de los «Reds» de Jurgen Klopp. Un partido crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos que se emitirá en el canal principal, DAZN 1.

Everton – Arsenal: El líder pone a prueba su autoridad

El sábado noche (21:00 horas) se traslada a Liverpool para ver al líder. El Arsenal de Mikel Arteta visita al Everton con la intención de mantener su ventaja en lo más alto de la clasificación. El choque será ofrecido por DAZN 1.

Leeds – Crystal Palace: Tradición y revelación en Elland Road

A la misma hora (21:00 horas), el Leeds United se enfrenta al Crystal Palace en un duelo de estilos contrapuestos que promete goles y mucha intensidad. El partido se verá en DAZN 3.

Aston Villa – Manchester United: Emery contra el gigante herido

Ya en la jornada del domingo 21 de diciembre (17:30 horas), el Aston Villa de Unai Emery medirá sus fuerzas ante el Manchester United. Los «Villanos», instalados en la tercera posición, quieren demostrar que son candidatos reales a todo. Disponible en DAZN 2.

Fulham – Nottingham Forest: El cierre en Craven Cottage

La jornada 17 concluye el lunes 22 de diciembre a las 21:00 horas. El Fulham y el Nottingham Forest se disputan tres puntos de oro para respirar tranquilos antes de las fechas navideñas. Se podrá ver a través de DAZN 2.