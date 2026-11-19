El Partido Popular de Ceuta ha declarado que la ciudad no recuperará la normalidad mientras continúen en su territorio las personas que entraron ilegalmente durante los días 30 y 31 de julio.

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Según el Partido Popular, es necesario que estas personas abandonen Ceuta para restablecer la normalidad en la ciudad.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.