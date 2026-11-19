La candidata al Congreso por Vox Ceuta, @AnaBelenCfC, ha comentado en una entrevista para Onda Cero que este 29 de noviembre es crucial para «resucitar a España y, por supuesto, a Ceuta».

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Según @AnaBelenCfC, Ceuta se encuentra en una situación crítica debido al abandono del bipartidismo, que durante años ha evitado blindar la frontera.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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