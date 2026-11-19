La televisión pública rusa muestra el dispositivo conocido como ‘chemodanchik’ durante la visita del jefe del Kremlin, en la antesala de su reunión trilateral con Donald Trump y Xi Jinping sobre el desarme estratégico.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha viajado a China acompañado por el denominado maletín nuclear, un dispositivo conocido en territorio ruso como chemodanchik. Así lo ha mostrado la televisión pública rusa a través de un reportaje emitido desde la ciudad china de Shenzhen, donde el jefe del Kremlin participa en una cumbre internacional junto a los dirigentes de las principales potencias globales. La difusión de estas imágenes pone de relieve el despliegue de seguridad y disuasión estratégica que rodea al mandatario ruso en el marco de su actual gira asiática.

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Durante la emisión televisiva, el periodista y diputado ruso Yevgueni Popov preguntó de manera directa por el objeto captado por las cámaras ante un diplomático ruso. «¿Es ese el maletín nuclear?», inquirió el comunicador, obteniendo una respuesta afirmativa por parte de su interlocutor. Ante la insistencia de Popov con la cuestión «¿Ese mismo?», el diplomático reiteró de forma escueta: «El mismo», confirmando así la presencia del dispositivo en el desplazamiento oficial del presidente ruso a la ciudad de Shenzhen.

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Un despliegue estratégico en la antesala de la reunión con Trump y Xi Jinping

La exhibición pública del maletín nuclear ruso se produce precisamente cuando Vladímir Putin se dispone a reunirse en breve con los líderes de las otras dos principales potencias nucleares del planeta: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de China, Xi Jinping. Este encuentro a tres bandas tiene lugar en un contexto marcado por el debate sobre el control de armamento atómico entre las grandes potencias mundiales.

En este sentido, Donald Trump ha expresado su interés en abordar durante la cumbre tripartita la cuestión del desarme nuclear tras haber expirado el START 3, que constituía el último tratado de desarme estratégico vigente entre Moscú y Washington. Sin embargo, las posiciones de las tres partes presentan divergencias notables: mientras China se niega a limitar su arsenal atómico, Rusia insiste en la necesidad de incorporar en futuros acuerdos internacionales a otras potencias nucleares como Francia y el Reino Unido.

Escolta de bombarderos Tu-95 en Vietnam y antecedentes en Pekín

El acompañamiento del maletín nuclear no constituye el único elemento de carácter estratégico vinculado al viaje de Vladímir Putin por el continente asiático. En un aeródromo situado en la vecina Vietnam permanecen desplegados dos bombarderos nucleares rusos Tu-95, aeronaves que forman parte de la tríada nuclear rusa junto a los submarinos atómicos y los misiles intercontinentales, escoltando al mandatario durante su gira regional, que continuará mañana con su desplazamiento a la república centroasiática de Tayikistán.

De acuerdo con la información difundida por medios rusos, la última ocasión en la que el maletín nuclear de Rusia apareció en público tuvo lugar en el año 2023, coincidiendo igualmente con una visita oficial del jefe del Kremlin a Pekín. Entretanto, en el plano bélico, Ucrania ha atacado este jueves por tercera vez en lo que va de semana el puente de Crimea, considerado uno de los principales símbolos materiales de los veintiséis años que Vladímir Putin lleva al frente del poder en Rusia.