El organismo rector del fútbol mundial confirma la presentación de los aspirantes Philippe Diallo y Kohzo Tashima para disputar la presidencia. Congreso del próximo 18 de marzo en Marruecos.

Gianni Infantino deberá afrontar competencia en las urnas para revalidar su mandato al frente de la FIFA. Tras más de una década ejerciendo la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial, el dirigente suizo-italiano no será el único aspirante en la próxima cita electoral, después de que la institución haya anunciado de manera oficial la recepción de tres candidaturas para los comicios programados para el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Junto al actual presidente figuran en el proceso el dirigente francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima, quienes se postulan como alternativas para relevarle en la dirección de la entidad internacional.

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La apertura de este escenario electoral supone una novedad significativa en la trayectoria de Infantino al frente de la organización. El mandatario accedió al cargo en febrero de 2016 tras la salida de Joseph Blatter y, desde aquel momento, había logrado consolidar su liderazgo sin rivales en las convocatorias posteriores, resultando reelegido sin oposición tanto en 2019 como en 2023. Con la formalización de estas tres propuestas, el actual presidente se enfrenta por primera vez en sus procesos de reelección a la presencia de adversarios dispuestos a disputar el respaldo de las federaciones miembro en la votación prevista en territorio marroquí.

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Philippe Diallo y Kohzo Tashima, las dos alternativas pendientes de validación

Los dos aspirantes que plantean una alternativa a la continuidad de Gianni Infantino cuentan con trayectoria en la gestión federativa internacional. Por un lado concurre Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y por otro se presenta Kohzo Tashima, expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol. Ambas figuras encabezan las propuestas destinadas a poner fin a la etapa del dirigente suizo-italiano al frente de la institución rectora del balompié mundial.

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No obstante, la concurrencia definitiva de los tres nombres en la papeleta electoral queda supeditada al cumplimiento de los trámites reglamentarios establecidos por la propia organización. Según ha confirmado la FIFA, las candidaturas recibidas serán remitidas ahora a la comisión electoral, órgano encargado de examinar detalladamente toda la documentación presentada y de determinar quiénes reúnen las condiciones exigidas para participar finalmente en los comicios.

El calendario de este procedimiento electoral fue aprobado y convocado por el Consejo de la FIFA el pasado 29 de abril. Dicha hoja de ruta establece que la lista definitiva de candidatos admitidos deberá darse a conocer, como muy tarde, el 18 de febrero de 2027. Será en esa fecha cuando quede configurada de manera oficial la relación de aspirantes habilitados para concurrir al 77.º Congreso de la FIFA, previsto para celebrarse el 18 de marzo en Rabat. Hasta que llegue ese momento, tanto Infantino como Diallo y Tashima deberán superar los controles previstos en los Estatutos y en el Reglamento de Gobernanza del organismo.

Once años de mandato marcados por la expansión de los torneos y el debate del calendario

La votación de marzo de 2027 llegará una vez cumplidos once años de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA. Durante este extenso periodo en el cargo, el dirigente ha impulsado profundas transformaciones estructurales en el calendario internacional y ha reforzado la expansión comercial y deportiva de las competiciones organizadas por la institución. Entre sus principales iniciativas destacan la ampliación de la Copa del Mundo a 48 selecciones y la creación del nuevo Mundial de Clubes, dos reformas de gran calado en la arquitectura del fútbol internacional.

Sin embargo, este modelo de gestión también ha suscitado críticas en distintos sectores del fútbol por la concentración de poder y por las consecuencias derivadas del incremento en el número de encuentros. De manera especial, la ampliación de las competiciones internacionales ha intensificado el debate en torno a la sobrecarga del calendario de clubes y selecciones, así como sobre la necesidad de garantizar el adecuado descanso de los futbolistas ante la saturación de fechas oficiales.

En este contexto de debate sobre el rumbo institucional del organismo, los comicios del 18 de marzo de 2027 en Rabat servirán para calibrar si Gianni Infantino conserva el respaldo mayoritario de las federaciones miembro tras más de diez años en el poder o si alguna de las candidaturas encabezadas por Philippe Diallo y Kohzo Tashima logra reunir los apoyos necesarios para abrir una nueva etapa al frente de la FIFA.