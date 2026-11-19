Rafael Martínez-Peñalver, candidato del Partido Popular al Congreso, ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis migratoria en Ceuta. Según Martínez-Peñalver, la ciudad sufrió por la falta de respuesta del Gobierno de España y el trato recibido por los ceutíes en momentos de dificultad.

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Martínez-Peñalver también expresó su solidaridad con los vecinos de El Hierro, afectados por la política migratoria. Destacó que el PP se compromete a reforzar las plantillas de policía y Guardia Civil, mejorar las infraestructuras fronterizas y agilizar los procedimientos de asilo.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.