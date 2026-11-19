Vox Ceuta ha compartido un mensaje en el que se recogen propuestas programáticas para la ciudad por parte de los de Abascal. Según @RTVCE, el programa electoral incluye un plan de inversiones específico para Ceuta.

El objetivo de este plan es garantizar la «prosperidad» de la ciudad autónoma.

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Publicación original de @RTVCE: ver en redes sociales.