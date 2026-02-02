El Estadi Mallorca Son Moix pone el broche de oro a la jornada 22 de LaLiga EA Sports este lunes 2 de febrero de 2026. Se miden el RCD Mallorca y el Sevilla FC en un duelo dramático por la supervivencia. Con ambos equipos situados en la parte baja de la tabla, los tres puntos en juego no son solo una cuestión de estadística, sino de tranquilidad mental para afrontar el segundo tramo de la temporada.

El conjunto bermellón llega necesitado tras caer en puestos de descenso, mientras que los de Nervión buscan confirmar su mejoría y alejarse definitivamente del peligro tras su balsámica victoria ante el Athletic.

Horario y canal de televisión para ver hoy el Mallorca – Sevilla

El encuentro se disputa esta noche en Palma y, al ser el partido en abierto de la jornada, cuenta con múltiples opciones para seguirlo en directo:

• Fecha: Lunes, 2 de febrero de 2026.

• Hora: 21:00 horas (peninsular).

• Canal TV (En abierto): Teledeporte (TVE).

• Canal TV (Pago): M+ LaLiga TV (dial 54 de Movistar y 110 de Orange) y DAZN LaLiga.

• Locales públicos: LaLiga TV Bar.

• Online: RTVE Play (gratis), app de DAZN y Movistar+.

El análisis: Batalla por la permanencia en Son Moix

El RCD Mallorca, dirigido por Jagoba Arrasate, atraviesa un momento crítico. Tras su derrota ante el Atlético de Madrid, los baleares han caído a la zona de descenso a Segunda División. Con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros, Son Moix debe convertirse en una caldera para que el equipo recupere el olfato goleador y la solidez defensiva que les permita salir del pozo.

Por su parte, el Sevilla FC de Matías Almeyda llega con el ánimo renovado. La victoria de la pasada jornada contra el Athletic Club ha dado un respiro importante a la parroquia sevillista. Una victoria hoy en la isla supondría poner tierra de por medio con el descenso y empezar a mirar hacia la zona media de la clasificación, permitiendo al club planificar los próximos meses con mayor sosiego.

Alineaciones probables

• RCD Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Sergi Darder; Robert Navarro, Takuma Asano y Muriqi.

• Sevilla FC: Nyland; Carmona, Badé, Marcao, Pedrosa; Gudelj, Lokonga, Saúl; Lukebakio, Ejuke e Isaac Romero.