La factura eléctrica da un respiro muy breve y vuelve a complicarse. Este lunes 2 de febrero de 2026, el precio medio de la luz para los consumidores con tarifa regulada (PVPC) o indexada se situará en los 126,38 euros/MWh.

Esta cifra supone un encarecimiento del 36,74% respecto al domingo, lo que se traduce en un aumento directo de casi 34 euros por megavatio hora. El mercado deja atrás los precios mínimos del fin de semana y vuelve a niveles que exigen vigilar de cerca el reloj para evitar sorpresas en el recibo.

¿A qué hora es más barata la luz?

Para minimizar el impacto de esta subida, es fundamental concentrar el gasto en las franjas de menor coste. El mejor momento del día será a primera hora de la mañana:

• La hora más económica: De 06:00 a 07:00 horas, con un precio de 73,24 €/MWh.

• Otras horas valle: Entre las 05:00 y las 06:00 (78,22 €/MWh) y durante la madrugada (hasta las 05:00), donde el precio se mantendrá estable en torno a los 79-80 euros.

• En la tarde: Si no puedes usar los electrodomésticos por la mañana, de 14:00 a 17:00 horas el precio bajará hasta los 99 euros, siendo el único alivio antes del pico nocturno.

¿A qué hora es más cara la luz?

Se recomienda evitar el uso de aparatos de gran consumo durante la tarde-noche, ya que los precios se dispararán por encima de los 200 euros:

• El máximo diario: De 20:00 a 21:00 horas, alcanzando los 213,82 €/MWh.

• Franjas críticas: Todo el tramo desde las 18:00 hasta las 22:00 horas será especialmente caro, con precios que no bajarán de los 196 euros.

Evolución del PVPC en 2026

Cabe recordar que, según la normativa vigente en 2026, el 55% del precio del PVPC ya está vinculado a los mercados de futuros a largo plazo. Aunque este sistema está diseñado para suavizar las oscilaciones bruscas del mercado diario (OMIE), la volatilidad del pool sigue marcando el ritmo de las horas más baratas y caras, por lo que la gestión horaria continúa siendo la mejor herramienta de ahorro para el consumidor.