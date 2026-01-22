Consulta la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves. La extracción ha dejado una serie de números que podrían haber repartido importantes premios entre los participantes de este sorteo diario.

LOTERÍAS / SERVICIOS — Loterías y Apuestas del Estado ha realizado este jueves 22 de enero de 2026 un nuevo sorteo de la Bonoloto, la modalidad de juego más frecuente y económica del panorama nacional. Con sorteos de lunes a domingo, la Bonoloto sigue siendo una de las opciones favoritas por su sencillez y la inmediatez de sus resultados.

A continuación, presentamos los números agraciados en la jornada de hoy:

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números extraídos del bombo en el sorteo de hoy jueves han sido los siguientes:

• Combinación principal: 1, 7, 10, 22, 25 y 33

• Número complementario: 31

• Reintegro: 6

La combinación de hoy destaca por una distribución que abarca desde los números bajos hasta la zona media de la tabla (1 al 33). El número complementario otorga una cuantía superior a aquellos boletos que hayan acertado cinco de los seis números de la combinación ganadora, mientras que el reintegro supone la devolución del importe apostado.

Premios y escrutinio

La Bonoloto destina el 55% de la recaudación a premios. Al ser un sorteo diario, los botes suelen ser menores que los de La Primitiva o Euromillones, pero su alta frecuencia de premios la hace muy popular. Las categorías se dividen en:

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + Complementario.

• 3ª, 4ª y 5ª Categoría: Para 5, 4 y 3 aciertos, respectivamente.

• Reintegro: Reembolso de la apuesta.

Nota: Se recomienda encarecidamente cotejar estos datos con la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Este medio no se hace responsable de posibles errores tipográficos o de transcripción en los números publicados.