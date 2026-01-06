En una jornada marcada por la víspera de Reyes, La Primitiva ha celebrado su sorteo de los lunes. Si has validado tu boleto para el sorteo de ayer, aquí tienes la combinación ganadora y los números clave para comprobar si has sido uno de los afortunados.

Combinación Ganadora

La combinación de seis números extraída del bombo de 49 bolas es la siguiente:

2 – 3 – 17 – 21 – 33 – 34

• Número Complementario: 11

• Reintegro: 7

El Joker

Para aquellos que jugaron el número adicional de siete cifras, el código premiado con el Joker es:

0 6 8 7 7 3 0

Guía rápida para el cobro de premios

Si tu boleto ha resultado premiado, el proceso de cobro dependerá de la cuantía obtenida:

1. Premios menores (inferiores a 2.000 €): Puedes cobrarlos en efectivo en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado a partir de hoy mismo.

2. Premios mayores (2.000 € o más): Deberás acudir a una de las entidades bancarias autorizadas por la SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado).

• Importante: Si el premio es compartido, todos los titulares deben acudir al banco para identificarse y evitar problemas con la gestión de impuestos.

3. Fiscalidad: Recuerda que los premios de lotería en España están exentos de impuestos hasta los primeros 40.000 €. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20%.

Próximos sorteos

Tras este sorteo especial de víspera de Reyes, la actividad de Loterías y Apuestas del Estado continúa hoy, 6 de enero, con el esperado Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’. La Primitiva volverá a celebrarse el próximo jueves 8 de enero en su horario habitual de las 21:40 horas.

Nuestro medio no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).