La organización reparte fortuna en su sorteo más emblemático y en el Super Once. Compruebe si su número ha sido el agraciado con «La Paga» de 36.000 euros al año durante un cuarto de siglo.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este lunes, 23 de febrero de 2026, sus tradicionales sorteos diarios, llevando la ilusión a miles de hogares en España. El Cupón Diario, el producto con mayor trayectoria de la institución, y el dinámico Super Once han arrojado ya sus combinaciones ganadoras en una jornada marcada por la expectación de los participantes.

Cupón Diario de la ONCE: un símbolo de tradición

El Cupón Diario es el sorteo más longevo de la organización, con una historia que se remonta al 8 de mayo de 1939. En sus orígenes, conocido como el «Cupón Pro-Ciegos», se celebraba de forma independiente en las distintas provincias españolas con un coste de apenas 10 céntimos. Con el paso de las décadas, el sorteo ha evolucionado hasta su formato actual, que consta de un número de cinco cifras y una serie de tres.

El atractivo principal de los lunes a jueves radica en «La Paga», el sorteo asociado que premia al poseedor del número y la serie ganadores con una renta de 36.000 euros anuales durante 25 años.

Resultado del Cupón Diario (23 de febrero):

• Número premiado: 22748

• Serie: 031

Super Once: la combinación de hoy

El Super Once ofrece una modalidad de juego diferente, basada en una matriz de 80 números. Los participantes eligen entre 5 y 11 cifras, y el sorteo extrae una combinación ganadora de 20 números. Los premios varían en función de la cantidad de números elegidos y los aciertos obtenidos en la combinación resultante.

Resultado del Super Once (lunes):

• Combinación ganadora: 01, 07, 13, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 37, 42, 43, 54, 55, 57, 60, 68, 78, 79 y 83

Diferencias con los sorteos de fin de semana

Es importante recordar que la estructura de premios de la ONCE varía según el día de la semana. Mientras que el Cupón Diario protagoniza las jornadas de lunes a jueves, los viernes se celebra el sorteo del Cuponazo, y los sábados y domingos el Sueldazo, ambos con cuantías superiores adaptadas a las ediciones especiales de fin de semana.

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la transcripción de los números. Se recomienda a todos los participantes contrastar sus boletos con la lista oficial de resultados proporcionada por la ONCE.

