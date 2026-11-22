La Catedral de la Asunción de Ceuta se levanta en el espacio conocido como La Ciudad, sobre el lugar que ocupó una mezquita. El templo fue proyectado a finales del siglo XVII y consagrado en 1726.

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El edificio ocupa una elevación situada al sureste del área entre fosos. Su historia está ligada a la ocupación continuada del lugar y a las transformaciones de los edificios religiosos que lo precedieron.

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Un lugar ocupado desde la Antigüedad

La huella más antigua de presencia humana data del siglo VII a. C., cuando se levantaron casas octogonales de distinta complejidad, dispuestas en torno a una calle.

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Esas construcciones sustituyeron a una fase anterior, menos conocida, en la que había cabañas ovaladas con paredes de adobe. Se han documentado estructuras semejantes en el yacimiento de Kach Kouch, en el valle de Ued Lau.

En el lugar hubo también una iglesia cristiana primitiva. Algunos investigadores la identifican con la que mandó construir el emperador Justiniano I en el siglo VI. Sobre ella se levantó después la antigua Mezquita Mayor de Ceuta. Fue ampliada en varias ocasiones y apenas quedan restos de ella.

De mezquita a catedral

Tras la conquista portuguesa de 1415, la mezquita se adaptó para servir como templo cristiano. Con el paso del tiempo y los daños ocasionados por las incidencias bélicas, el edificio quedó en ruina y fue necesario construir otro.

El arquitecto Juan de Ochoa proyectó la nueva iglesia a finales del siglo XVII. Las obras comenzaron en 1686 y la consagración a la Asunción de Nuestra Señora llegó en 1726. Las dificultades relacionadas con el gran cerco de Ceuta retrasaron el proceso. Durante el sitio de los 30 años, la catedral fue hospital de sangre.

El proyecto de Juan de Ochoa

El diseño inicial planteaba un templo rectangular, sin crucero y con tres naves. La cabecera tenía tres espacios: el mayor estaba destinado a la Capilla Mayor y, a sus lados, se situaban la capilla del Sacramento y otra capilla.

Pilares de sección cuadrada separaban los espacios de la iglesia y sustentaban cubiertas abovedadas semicilíndricas. El coro ocupaba la zona central de la nave y estaba conectado con el presbiterio mediante un corredor cercado por una barandilla de hierro.

La catedral tenía dos puertas exteriores. La principal daba acceso desde la Plaza de África y la otra se encontraba en la nave de la Epístola. Las cubiertas formaban terrazas hasta que se tejaron las naves a partir de 1763.

Reformas y espacios del templo

Las obras continuaron tras la consagración. En 1728 se demolió el coro, al juzgarse que sus dimensiones excedían lo necesario para el culto. El Sagrario se levantó en 1735 conforme al diseño de Ochoa, con forma rectangular y una cubierta abovedada semicilíndrica provista de lunetos.

Durante el cerco de 1790-1791 resultaron dañadas las cubiertas y las vidrieras. El retablo mayor fue reemplazado en 1828 por una pintura de la Asunción de la Virgen. A finales del siglo XIX se desplomó la media naranja, que se levantó de nuevo a comienzos del siglo XX.

Las obras que Gaspar y José Blein dirigieron como arquitectos durante 1954 y 1955 determinaron la apariencia del edificio. La zona de la cabecera cambió al incorporar otro presbiterio, un coro a la romana y una girola con capillas radiales abiertas a ella. También se construyó la capilla del Sacramento en el eje del templo, sobre el espacio que habían ocupado dependencias capitulares.

Qué se puede observar en el interior

Las tres naves están separadas por pilares cuadrados y arcos de medio punto. La nave central tiene una bóveda de cañón con lunetos, mientras que las laterales presentan bóvedas de aristas.

La media naranja del crucero descansa sobre pechinas con medallones en relieve que representan a los cuatro Evangelistas y fueron realizados por Bonifacio López Torvizco. José Martín Ocaña pintó las figuras de los Padres de la Iglesia que aparecen dentro de la cúpula.

Doce tramos componen la girola, conectada con la Capilla Mayor por dinteles y arcos semicirculares. Sus capillas radiales forman parte de la transformación de la cabecera inspirada en la catedral de Cádiz.

Fuentes: «Catedral de la Asunción (Ceuta)», Wikipedia en español (licencia CC BY-SA 4.0). Consultadas el 22-11-2026.

Foto: Diego Delso, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

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