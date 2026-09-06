Bundesliga: jornada 2 del domingo, 6 de septiembre de 2026

El FSV Mainz 05 goleó 0-5 al Hamburger SV y el FC Augsburg venció 4-1 al Eintracht Frankfurt el domingo, 6 de septiembre de 2026.

Lee tambien: LaLiga: jornada 4 del 6 de septiembre de 2026, resultados y goles

Marcadores de la jornada

Hamburger SV 0 – 5 FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt 1 – 4 FC Augsburg

Resumen rápido

Dos resultados abultados marcaron la segunda jornada.

El Mainz firmó una victoria contundente fuera de casa y el Augsburg ganó con claridad en Frankfurt. Los marcadores coinciden con los publicados por la propia Bundesliga para la jornada 2. En Ceuta no hay impacto directo en clubes locales: ningún equipo ceutí compite en la Bundesliga.

Lee tambien: Primera División RFEF – Group 1: resultados de la jornada 2 (6/09/2026)

Te puede interesar