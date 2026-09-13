RB Leipzig venció 5-0 al Hamburger SV y Bayern de Múnich ganó 2-1 al SV Elversberg en la jornada 3 de la Bundesliga, disputada el domingo 13 de septiembre de 2026.

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La jornada incluyó dos encuentros. Más abajo se detallan los marcadores y los autores de los goles con sus minutos.

Marcadores de la jornada 3

RB Leipzig 5 – 0 Hamburger SV

SV Elversberg 1 – 2 Bayern de Múnich

Goleadores

RB Leipzig 5 – 0 Hamburger SV : Tidiam Gomis [17′], Antonio Nusa [28′], Willi Orbán [72′], Christopher Nkunku [74′], Rômulo José Cardoso da Cruz [77′].

: Tidiam Gomis [17′], Antonio Nusa [28′], Willi Orbán [72′], Christopher Nkunku [74′], Rômulo José Cardoso da Cruz [77′]. SV Elversberg 1 – 2 Bayern de Múnich: Lennart Karl [26′], Maurice Krattenmacher [61′] y Harry Kane [72′].

En Ceuta no hay clubes que compitan en la Bundesliga; estos resultados interesan a aficionados locales que siguen las grandes ligas europeas.

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Fuente: datos de goleadores y minutos facilitados en el resumen de la jornada.

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