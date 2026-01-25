Este domingo la ONCE ha celebrado diversos sorteos habituales, entre ellos el Sueldazo Fin de Semana y el Super ONCE, que ofrecen premios importantes a los jugadores de toda España.



Sueldazo Fin de Semana – Resultado de hoy

El sorteo del Sueldazo Fin de Semana de la ONCE correspondiente a este domingo ha dejado la siguiente combinación premiada:

Número premiado: 82347 — Serie: 029

Premios adicionales:

51173 · Serie 013 55819 · Serie 049 68454 · Serie 037 96969 · Serie 030

(El resultado se publica a partir de las 21:45 h)



Este sorteo ofrece un premio principal de 300.000 € al contado más 5.000 € al mes durante 20 años, así como premios secundarios para otras combinaciones coincidentes.

Super ONCE – Resultado de hoy

En el sorteo diario de Super ONCE, la combinación ganadora extraída esta noche ha sido la siguiente:

03, 08, 09, 10, 15, 21, 22, 23, 36, 37, 44, 45, 48, 50, 52, 61, 68, 69, 70 y 78

Con estos 20 números, los participantes optan a distintos premios según la cantidad de aciertos que tengan en su apuesta.

📌 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, en entidades bancarias autorizadas o a través de la plataforma online oficial si el cupón fue adquirido por internet.

• Caducidad: Los premios deben reclamarse dentro de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: Mañana lunes la ONCE vuelve con sus sorteos habituales, incluyendo Cupón Diario y Triplex.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE a través de sus canales oficiales.