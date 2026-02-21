El sorteo diario de la Bonoloto, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, se ha celebrado este sábado 21 de febrero de 2026, dejando ya disponible la combinación ganadora para todos los jugadores.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 07, 13, 14, 23, 38 y 39

Complementario: 35

Reintegro: 3

Con esta combinación, los participantes optan a premios desde la Primera Categoría (6 aciertos) hasta el reintegro, dependiendo del número de coincidencias en el boleto.

🏆 Cómo funciona el sorteo

En la Bonoloto se extraen seis números entre el 1 y el 49, además de un número complementario y un reintegro. Cada apuesta tiene un coste mínimo de 0,50 € y se pueden realizar apuestas simples o múltiples para aumentar las probabilidades de acierto.

El juego se celebra de lunes a sábado y destina más de la mitad de la recaudación total a premios para los participantes.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en cualquier administración oficial de loterías. Los importes inferiores a 2.000 € se abonan directamente en el punto de venta. Los superiores deben gestionarse en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el boleto fue validado online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar el premio es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

La Bonoloto vuelve a celebrarse el lunes, con una nueva combinación ganadora y más oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.