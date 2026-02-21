La combinación ganadora del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte fortuna este sábado con el Joker y un bote destinado a los acertantes de los seis números y el reintegro

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 21 de febrero de 2026, ha arrojado una nueva combinación ganadora que podría haber repartido cuantiosos premios en todo el territorio nacional. Los participantes de este veterano juego de azar, basado en el tradicional sistema de 6/49, han estado pendientes de los bombos de Loterías y Apuestas del Estado para comprobar si sus boletos coinciden con las extracciones de la jornada.

Combinación ganadora y números premiados

La combinación ganadora de La Primitiva de hoy, sábado 21 de febrero, ha sido la formada por los números: 15, 17, 20, 34, 35 y 41.

Además de los seis números principales, el sorteo ha determinado como número complementario el 8 y como reintegro el 1. Aquellos apostantes que hayan logrado acertar la combinación completa de seis números más el reintegro optarán al máximo galardón, el bote acumulado para esta categoría.

El Joker: un premio adicional de siete cifras

Como es habitual en la cita de los sábados, el sorteo ha venido acompañado del juego asociado Joker. El número agraciado en esta ocasión ha sido el 4876688, ofreciendo una oportunidad extra de fortuna para quienes decidieron incluir esta apuesta en su resguardo.

El funcionamiento de La Primitiva permite obtener premios de diferentes categorías, que van desde el reintegro hasta el premio especial. Cabe recordar que el escrutinio oficial es el único documento con validez legal para el cobro de premios. La información facilitada en este artículo tiene carácter informativo y se recomienda a los participantes verificar sus boletos a través de los canales y administraciones oficiales de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.