El sorteo de este sábado, 21 de febrero, reparte el máximo galardón en tres provincias, mientras que el segundo premio, el 29.230, viaja a Ciudad Real, Granada y Madrid

La Lotería Nacional ha vuelto a citar a la fortuna este sábado, 21 de febrero de 2026, con un sorteo que ha distribuido importantes premios por diversos puntos de la geografía española. El primer premio, dotado con 60.000 euros al décimo (600.000 euros a la serie), ha correspondido al número 07.799. La suerte en esta categoría principal ha estado especialmente repartida, localizándose en las administraciones de Inca (Islas Baleares), Palencia y Cartagena.

Reparto de premios y localidades agraciadas

Por su parte, el segundo premio ha recaído en el número 29.230, premiado con 12.000 euros al décimo. En esta ocasión, los agraciados se encuentran en las localidades de Almadén (Ciudad Real), Granada y Madrid, confirmando una jornada de gran dispersión de la suerte.

Además de los premios mayores, el sorteo ha dejado los siguientes resultados en las extracciones de menores cifras:

• Cuatro cifras: Los números 1290, 1578, 5293 y 7673 han sido premiados con 150 euros.

• Tres cifras: Los décimos terminados en 071, 078, 202, 237, 288, 300, 365, 464, 594 y 837 perciben 300 euros por serie.

• Dos cifras: Las terminaciones 02, 14, 24, 35, 51, 79, 87, 94 y 98 obtienen 120 euros a la serie.

• Reintegros: Los décimos acabados en 1, 4 y 9 recuperan el valor de la apuesta (6 euros).

Gestión del cobro y obligaciones fiscales

Los afortunados que posean un décimo premiado deben tener en cuenta que los premios de la Lotería Nacional tienen una caducidad de tres meses (90 días firmes), periodo que comienza a computar desde mañana domingo. En el caso de los premios superiores a 40.000 euros, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% sobre la cantidad que exceda dicho importe, quedando los primeros 40.000 euros exentos de tributación.

Para gestionar el cobro, los ganadores pueden acudir a las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado, entre las que se encuentran Abanca, Banco Sabadell, BBVA, CaixaBank, Cajasur, Cajamar, Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja. Es imprescindible presentar el boleto original en buen estado junto al documento de identidad.