El sorteo de la ONCE reparte fortuna este sábado con un primer premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado para el número 85619 y la serie 015

Los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebrados este sábado, 21 de febrero de 2026, han dejado una lluvia de premios en sus distintas modalidades. El Sueldazo, cita principal del fin de semana, ha arrojado una combinación que otorga al ganador del primer premio una renta mensual de 5.000 euros durante dos décadas, además de un pago único inicial. Asimismo, el Super Once ha completado la jornada de azar con su habitual extracción de 20 números.

El Sueldazo de la ONCE: número principal y series premiadas

El número premiado con el primer premio del Sueldazo de este sábado ha sido el 85619, perteneciente a la serie 015. Este boleto agraciado percibe el premio mayor de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Cabe recordar que esta extracción también reparte otros premios menores en función de las cifras coincidentes.

Además de la extracción principal, el sorteo ha otorgado cuatro premios adicionales de 2.000 euros al mes durante 10 años a los siguientes números y series:

• 49933, serie 035

• 57887, serie 020

• 79764, serie 028

• 98921, serie 019

Para aquellos participantes que tengan el número de cinco cifras de estas extracciones adicionales pero no la serie, la ONCE contempla 216 premios de 400 euros.

Resultados del Super Once

Por su parte, el Super Once, sorteo que se celebra diariamente, ha presentado su combinación ganadora correspondiente a la noche del sábado. La matriz de 20 números extraídos de entre los 80 disponibles es la siguiente: 11, 21, 27, 29, 35, 37, 41, 44, 45, 50, 52, 53, 59, 60, 61, 63, 65, 71, 72 y 82. Los premios en este juego varían según el tipo de apuesta realizada (de 5 a 11 números) y la cantidad de aciertos obtenidos.

Como es habitual en estos casos, se recuerda a los apostantes que la única lista oficial con validez legal es la proporcionada por la entidad organizadora. La información aquí detallada tiene carácter informativo y el medio no se responsabiliza de posibles omisiones o errores en los datos facilitados.