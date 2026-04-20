Una avería en la maquinaria de vía a primera hora de este lunes afecta a la circulación de trenes en el corredor sur

Los servicios de Alta Velocidad que conectan Madrid con Andalucía han iniciado la jornada de este lunes, 20 de abril de 2026, con complicaciones significativas. Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), una incidencia técnica localizada en una maquinaria de vía está provocando retrasos en la circulación de los convoyes que cubren este trayecto.

La incidencia se ha detectado poco antes de las 08:00 horas, afectando de manera directa a la puntualidad de los servicios en uno de los corredores con mayor densidad de tráfico ferroviario del país. A través de sus canales oficiales, Adif ha comunicado que sus equipos técnicos ya se encuentran desplazados en el punto de la avería y que «se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible».

Este nuevo contratiempo se suma a los problemas de movilidad registrados durante el pasado fin de semana. El domingo, la línea de Alta Velocidad hacia el sur también se vio comprometida por otra incidencia en la infraestructura, en ese caso situada entre las localidades de Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo. Aquel episodio afectó tanto a los trenes AVE como a los servicios Avant, generando demoras que condicionaron el regreso de muchos viajeros.

Afectación a los viajeros

Aunque por el momento no se ha detallado el número exacto de trenes afectados ni la duración estimada de las demoras, la situación ha generado inquietud entre los usuarios en estaciones clave como Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes y Sevilla-Santa Justa. Los paneles informativos reflejan los retrasos mientras los operarios intentan despejar la vía y normalizar el tráfico ferroviario.

Adif recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus trenes a través de las aplicaciones móviles y los canales de comunicación de las operadoras ferroviarias antes de desplazarse a las estaciones, ante la posibilidad de que las demoras se prolonguen durante las próximas horas.